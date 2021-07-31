شكرا لقرائتكم خبر عن عضو اتحاد الكرة: لا صحة لاستبعاد صلاح محسن من المنتخب الأوليمبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد حسام عوض، عضو اللجنة الثلاثية باتحاد الكرة ورئيس بعثة المنتخب الأولمبي في طوكيو، أنه لا صحة لما تردد عن استبعاد صلاح محسن، لاعب المنتخب، من قائمة لقاء البرازيل، في اللقاء المقرر له الثانية عشرة ظهر السبت في دور الـ8 لأوليمبياد طوكيو.

كان صلاح محسن قد ظهر غاضبا، بعد استبداله في لقاء مصر وأستراليا الذى شهد فوز الفراعنة 2 /0، وترددت أنباء عن استبعاده من مواجهة البرازيل من قبل شوقي غريب المدير الفني.

وقال أحمد حسام عوض، في تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس 1" اليوم الجمعة: "لا صحة لاستبعاد صلاح محسن من المنتخب الأوليمبي اللاعب يتدرب بشكل طبيعي، ولا توجد مشكلة ولا يوجد أي قرار باستبعاده".

وأضاف عضو الجبلاية: في حالة فوز المنتخب الأوليمبي على البرازيل بالفعل ستكون هناك مكافأة استثنائية بعيدة عن لائحة اتحاد الكرة، لأنه إنجاز بالفوز على البرازيل، مؤكدا أنه لم يتحدث أحد في المكافأة بل التركيز على المباراة فقط.