شوقي غريب: نواجه منتخبات كأس العالم وأتمنى أن يكون الفوز حليفنا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد علام:

صرح شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي بأنه يواجه دائمًا منتخبات كبرى منذ بداية الأولمبياد، قائلًا أنه يتمنى تحقيق الفوز على البرازيل خلال المباراة التي تقام في ربع نهائي منافسات كرة القدم بأولمبياد طوكيو 2020.

وقال شوقي غريب في تصريحاته التي أدلى بها قبل مباراة ظهر السبت: "اتمنى أن يكون الفوز حليفا لنا ونحقق شيء جيد أمام خصم كبير، لقد لعبنا 3 مباريات أمام اسبانيا والأرجنتين واستراليا".

وتابع: "نحن نلعب أمام منتخبات دائمة الظهور في كأس العالم ونحاول ان نؤدي بشكل جيد".

وواصل: "اتمنى أن نتمنى من تقديم شيء ايجابي أولًا لكي نسعد جماهيرنا وشعبنا وهذا هو نفس الشيء الذي تحدثه به مع اللاعبين أثناء الحديث بشأن المباراة".

وفاز المنتخب الأولمبي على استراليا، بينما تعادل مع إسبانيا وخسر من الأرجنتين ليحتل المركز الثاني في مجموعته بدور الألعاب الأولمبية.