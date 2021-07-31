اتحاد الكرة يرد.. هل تم استبعاد صلاح محسن قبل مواجهة البرازيل؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

أكد أحمد حسام عوض عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، أنه ما تردد عن استبعاد لاعب المنتخب صلاح محسن قبل مباراة البرازيل غير صحيح.

وأضاف عضو اتحاد الكرة المصري في تصريحات عبر شاشة "أون تايم سبورتس 1" مساء الجمعة :"غير صحيح استبعاد صلاح محسن قبل مباراة البرازيل، ولا توجد مشكلة نهائيًا، وأي قرار يخص المنتخب هو قرار شخصي من شوقي غريب فقط".

وتابع :"صلاح محسن يتدرب بشكل طبيعي".

وكانت عدسات التليفزيون أوضحت غضب صلاح محسن خلال تبديله في مباراة أستراليا الأخيرة والتي انتهت لصالح مصر بالفوز بهدفين دون رد ضمن حسابات الجولة الثالثة من المجموعة الثالثة بأولمبياد طوكيو.

وعن تقديم مكافآت للاعبين قبل مباراة البرازيل، رد :"في الحقيقة لا يوجد أي لاعب تحدث عن مكافأة بعد الصعود من دور المجموعات، الجميع يركز في البطولة فقط، لكن حال الفوز على البرازيل سنقدم مكافآت استثنائية للاعبين، هذا أمر طبيعي".

وكان المنتخب المصري صعد إلى دور الثمانية بعد احتلال المركز الثاني برصيد أربع نقاط بفارق نقطة عن المنتخب الإسباني المتصدر.

ومن المقرر أن يواجه المنتخب المصري نظيره البرازيلي، في تمام 12 ظهرًا ضمن حسابات دور الثمانية في أولمبياد طوكيو 2020.