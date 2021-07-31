مصدر يكشف لمصراوي حقيقة مفاوضات الزمالك مع حمدي النقاز

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

قال مصدر مسؤول بنادي الزمالك، إن المدير الفني لفريقه، الفرنسي باتريس كارتيرون، طلب عودة المحترف التونسي السابق بناديه، حمدي النقاز للانضمام لصفوف الفريق قبل انطلاق الموسم المقبل.

وأشار المصدر المسؤول ذاته، في تصريحات خاصة لمصراوي، إلى أن هناك اقتراح داخل مجلس إدارة نادي الزمالك بالتفاوض مع اللاعب لعودته للفريق وتصفية الشكوى المقدمة ضد النادي خاصة بعد حصول اللاعب على حكم ضد الزمالك.

وأوضح المصدر وجود اتصالات شفوية حدثت مع اللاعب لمعرفة رأيه المبدأي ولكن النادي لم يحسم قراره حول طلب كارتيرون بالتعاقد مع النقاز خصوصاً في ظل هروب اللاعب بسبب المستحقات وقيامه بشكوى النادي.

وأتم المصدر تصريحاته بالتنويه إلى أن طلب كارتيرون التعاقد مع النقاز يأتي في ظل عدم ظهور حمزة المثلوثي بأفضل شكل خلال الموسم الحالي.