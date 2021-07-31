شاهد فيديو اهداف مباراة شباب بلوزداد وشبيبة القبائل في البطولة الجزائرية المحترفة.. سعيود يصنع ويسجل

شاهد فيديو اهداف مباراة شباب بلوزداد وشبيبة القبائل في البطولة الجزائرية المحترفة، ضمن مباريات اليوم الجمعة 30-7-2021، المؤجلة من الجولة 22، والتي شهدت تألق النجم أمير سيعود بصناعة الهدف الأول وتسجيل الثاني.

انتصر شباب بلوزداد على ضيفه شبيبة القبائل بنتيجة (2-1)، في مباراة مؤجلة من الجولة 22، بالبطولة الجزائرية المحترفة، ليقطع أولاد لعقيبة خطوة كبيرة نحو الاحتفاظ باللقب.

واحرز شمس الدين نساخ هدف التقدم الأول لنادي شباب بلوزداد في الدقيقة (28)، بعدما قابل عرضية أمير سعيود من ضربة حرة مباشرة برأسية من وضعية صعبة استقرت في شباك الشبيبة.

وأدرك كسيلة بو عالية هدف التعادل لفريق شبيبة القبائل في الدقيقة (35)، حينما أتته كرة عائدة من الدفاع على حدود منطقة الجزاء هيأها لنفسه وأطلق تسديدة يسارية سكنت يمين حارس بلوزداد.

وتقدم شباب بلوزداد بالهدف الثاني في الدقيقة (44)، عن طريق نجمه أمير سعيود الذي تسلم كرة خارج منطقة الجزاء وتلاعب بدفاع الشبيبة قبل أن يسدد كرة قوية وبدقة كبيرة مرت من الحارس وسكنت شباكه.

وفي الشوط الثاني، حاول شبيبة القبائل تعديل النتيجة ولكنه فشل تحقيق مراده، حيث تمكن شباب بلوزداد من الحفاظ على تقدمه حتى نهاية المباراة.

وبهذا الانتصار، رفع زملاء النجم المتألق أمير سعيود رصيدهم إلى 69 نقطة في صدارة ترتيب الدوري الجزائري، متقدمين بفارق 7 نقاط كاملة عن ملاحقيه، شبيبة الساورة ووفاق سطيف.

في المقابل تجمد نادي شبيبة القبائل في المركز السابع وفي رصيده 52 نقطة، مع إمتلاكه 3 مباريات مؤجلة، وإذا حقق الكناري العلامة الكاملة من مبارياته المؤجلة، سيرتقي إلى المركز الرابع تلقائيًا.

شاهد فيديو اهداف مباراة شباب بلوزداد وشبيبة القبائل في البطولة الجزائرية المحترفة