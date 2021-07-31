الامارات | أخبار الأولمبياد.. زفيريف ينهي «الحلم الأولمبي» لديوكوفيتش

شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الأولمبياد.. زفيريف ينهي «الحلم الأولمبي» لديوكوفيتش والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أنهى الألماني ألكسندر زفيريف، المصنف خامساً عالمياً، «الحلم الذهبي» للصربي نوفاك ديوكوفيتش الأوّل، بعدما قلب عليه الطاولة بالفوز 1-6 و6-3 و6-1، أمس، في نصف نهائي مسابقة كرة المضرب. وأوقف زفيريف سلسلة من خمس هزائم متتالية أمام «ديوكو»، ليتأهل إلى المباراة النهائية، حيث سيواجه كارن خاتشانوف المشارك تحت علم محايد.

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