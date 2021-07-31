الامارات | فندق الميدان يستضيف منافسات بطولة دبا لبناء الأجسام

شكرا لقرائتكم خبر عن فندق الميدان يستضيف منافسات بطولة دبا لبناء الأجسام والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اختارت اللجنة المنظمة لبطولة دبا الدولية الثالثة لبناء الأجسام والفيزيك فندق الميدان في دبي لاستضافة المنافسات التي يشارك فيها أكثر من 150 من نجوم اللعبة ومن مختلف دول العالم، وتقام يومي السادس والسابع من أغسطس المقبل، بإشراف اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية. وقال عضو مجلس إدارة الاتحاد، ورئيس لجنة الحكام، فيصل الزعابي في حديث إلى «الإمارات اليوم»: «سيشرف على قيادة المنافسات المقبلة حكام دوليون من إسبانيا، على أن يتم تنظيم إجراءات الأوزان بين الثالث والخامس من أغسطس، كما ستقام البطولة في ظل إجراءات احترازية صارمة للوقاية من (فيروس كورونا)».

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