الامارات | أخبار الأولمبياد.. مصر إلى ربع نهائي «اليد»

شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الأولمبياد.. مصر إلى ربع نهائي «اليد» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بلغ المنتخب المصري الدور ربع النهائي لمسابقة كرة اليد في دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو، بفوزه على نظيره السويدي، وصيف بطل العالم، 27-22، أمس، في الجولة الرابعة قبل الأخيرة من منافسات المجموعة الثانية. وهو الفوز الثالث للفراعنة في المسابقة في طوكيو، فعززوا موقعهم في المركز الثاني برصيد ست نقاط.

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