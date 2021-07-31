الامارات | برنامج إعداد خاص لثنائي الشارقة بيرنارد ومالانغو تحضيراً للموسم الجديد

شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج إعداد خاص لثنائي الشارقة بيرنارد ومالانغو تحضيراً للموسم الجديد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي الشارقة أن ثنائي الفريق المحترفين، البرازيلي بيرنارد دوراتي والكونغولي بين مالانغو، سيخضعان لبرنامج إعداد خاص، بهدف الوصول بهما إلى مرحلة الجاهزية المطلوبة، بعدما التحاقا بالفريق أخيراً بديلين للاعبي الفريق البرازيليين، إيغور كورنادو الذي انتقل أخيراً للعب في صفوف اتحاد جدة السعودي، وويلتون سواريز الذي غادر الدولة بشكل نهائي بسبب المرض.

وقال مدير فريق الشارقة، أحمد مبارك، في تصريحات للموقع الرسمي للنادي: «بيرنارد بدأ المشاركة في التدريبات، وسيكون جاهزاً لخوض المباراة الودية المقبلة للفريق، فيما حصل الكونغولي مالانغو على فترة راحة، نظراً لمشاركاته المتواصلة مع فريقه السابق الرجاء البيضاوي المغربي».

وأضاف أحمد مبارك: «نشكر (أوفياء الملك) على الدعم الكبير والمتواصل الذي وجدناه خلال الفترة السابقة، خصوصاً عبر منصات التواصل الاجتماعي، ونتطلع قريباً لعودة وجودهم على المدرجات، كونهم يُشكلون القوة الإضافية للفريق، والمُحفز الأول للاعبين نحو تقديم الأفضل».

يذكر أن مالانغو انتقل إلى الشارقة قادماً من فريق الرجاء البيضاوي المغربي، ووقّع الدولي الكونغولي مالانغو على عقد لثلاثة مواسم، دون الكشف عن تفاصيل أخرى. ويبلغ مالانغو 27 عاماً، ويعد من أبرز المهاجمين الذين تألقوا في صفوف الرجاء سابقاً، وحقق معه لقب كأس الاتحاد الإفريقي للموسم المنصرم.

في المقابل، انتقل بيرنارد (28 عاماً) إلى صفوف «الملك» بعقد لموسمين، وهو قادم من فريق إيفرتون الإنجليزي، ويمتلك إمكانات كبيرة، على غرار ما كان لدى النجم السابق لفريق الشارقة، البرازيلي إيغور.

ويتضمن برنامج المباريات الودية المعلن على الحساب الرسمي للنادي في «تويتر»، تحضيراً للموسم المقبل، لقاء أمام الوصل في الخامس من أغسطس المقبل، ولقاء آخر في التاسع أغسطس لم يتحدد طرفه الثاني، وكذلك لقاء أمام عجمان في الـ12 من الشهر نفسه. وفي ثالثة مباريات الفريق الودية، حقق الشارقة الفوز على فريق الجزيرة بثلاثية، سجلها أحمد العطاس، وخالد باوزير، وكايو لوكاس.

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