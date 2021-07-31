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الامارات | ولي عهد اليابان يحضر ختام الأولمبياد بدلاً من الإمبراطور

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طوكيو ■ أ.ف.ب 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن القصر الإمبراطوري في اليابان أمس، أن ولي العهد أكيشينو سيحضر حفل ختام دورة الألعاب الأولمبية المقامة حالياً بالعاصمة طوكيو، بدلاً من الإمبراطور ناروهيتو. ويُقام حفل الختام في الاستاد الأولمبي بطوكيو في الثامن من أغسطس المقبل، من دون حضور جماهير، في ظل جائحة . وكان الإمبراطور ناروهيتو قد افتتح الأولمبياد رسمياً خلال حفل الافتتاح الذي احتضنه الاستاد الأولمبي يوم الجمعة الماضي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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