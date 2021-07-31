الامارات | الوصل يخسر أولى مبارياته الودية أمام الظفرة

شكرا لقرائتكم خبر عن الوصل يخسر أولى مبارياته الودية أمام الظفرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - خسر الوصل مباراته الودية الأولى التي خاضها مساء أول من أمس على ملعبه أمام الظفرة، بهدف دون مقابل، تحضيراً للموسم الجديد. واستغل «الإمبراطور» التجربة في الاطمئنان على أكبر قدر من عناصره الأساسية والشابة، كما تم بث اللقاء مباشرة عبر الإنترنت في مبادرة نادرة وإيجابية من المكتب الإعلامي للنادي.

ودفع مدرب الوصل، البرازيلي أودير هيلمان بـ22 لاعباً على مدار دقائق اللقاء، إذ دفع في الشوط الأول بالتشكيلة الأساسية التي ضمت: إبراهيم عيسى، عبدالرحمن صالح، أدريلسون، محمد سبيل، أولابي، حسن إبراهيم، راميرو، ميشيل أراخو، علي صالح، محمد العكبري، ويليام بوتكير.

وقام على مدار دقائق مختلفة من الشوط الثاني بتبديل 11 لاعباً، بإشراك كل من: لويس هنريكي، يوسف المهيري، غانم أحمد، سالم العزيزي، خميس ناصر، حمد البلوشي، فارس خليل، ناتان، عبدالرحمن علي، جورج داووبنج، محمد علي.

وغاب عن اللقاء الثنائي فابيو ليما وعلي سالمين، اللذين استهلا تحضيراتهما مطلع الأسبوع بعد نيلهما إجازة إضافية عقب مشاركتهما مع المنتخب الوطني لكرة القدم في التصفيات المزدوجة المؤهلة إلى كأس العالم 2022، وكأس أمم آسيا في الصين 2023.

ومن المقرر أن يواصل الفريق تحضيراته خلال الأيام المقبلة على أن يخوض مباراته الودية الثانية أمام الشارقة يوم الخميس المقبل، ثم يلتقي اتحاد كلباء يوم 12 أغسطس المقبل في المباراة الودية الثالثة تمهيداً لانطلاق الموسم الجديد.

وعبر مدرب الوصل أودير هيلمان عن ارتياحه للنتائج الفنية التي خرج بها من مباراة الظفرة على الرغم من الخسارة، مشدداً على أن برنامج إعداد الفريق يسير بصورة طبيعية ومثالية، وأن الوصل يتطور من مباراة إلى أخرى وسيصل إلى قمة تطوره في الأيام المقبلة وقبل انطلاق الموسم الجديد.

المباراة تم بثها مباشرة على «الإنترنت».

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