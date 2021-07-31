الامارات | فان دايك يعود إلى اللعب بعد غياب 9 أشهر

شكرا لقرائتكم خبر عن فان دايك يعود إلى اللعب بعد غياب 9 أشهر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عاد مدافع منتخب هولندا لكرة القدم فيرجيل فان دايك إلى اللعب بعد غياب تسعة أشهر بسبب إصابته الخطيرة في الركبة، وذلك عندما شارك في المباراة الإعدادية لفريقه ليفربول الإنجليزي أمام هرتا برلين الألماني 3-4 أول من أمس، في النمسا.

ودخل فان دايك في الدقيقة 69 مكان ماثانيال فيليبس الذي كان حلّ بدوره في الدقيقة 47 بديلاً للكاميروني جويل ماتيب. وقال العملاق الهولندي في تغريدة على (تويتر) بعد المباراة: «من الصعب أن أعبّر عما أشعر به، ولكن من المهم بالنسبة لي أن أقول إنني أشعر بالسعادة لأنني تلقيت دعماً من العديد من الأشخاص الرائعين».

وكان فان دايك الذي اختير أفضل لاعب في أوروبا موسم 2018-2019، خضع لعملية جراحية في ركبته في أكتوبر الماضي بسبب إصابة في أربطة ركبته اليمنى تعرض لها اثر تدخل قوي من حارس مرمى الجار إيفرتون الدولي جوردان بيكفورد في ديربي الدوري الإنجليزي الممتاز (2-2). وغاب فان دايك منذ ذلك الحين عن الملاعب حتى إنه لم يشارك مع منتخب بلاده في نهائيات أوروبا الماضية.

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