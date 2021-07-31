الامارات | أخبار الأولمبياد.. البقالي ينعش آمال الذهب للمغرب

شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الأولمبياد.. البقالي ينعش آمال الذهب للمغرب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تأهل العداء المغربي سفيان البقالي، صاحب أفضل توقيت، العام الجاري، إلى نهائي سباق 3000 م موانع، برفقة مواطنه محمد تيندوفت. ويُعدّ البقالي (25 عاماً) أبرز آمال المغرب في «أم الألعاب»، بعد إحرازه فضية مونديال لندن 2017، وبرونزية 2019 في قطر.

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