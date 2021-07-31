الامارات | بطل من طوكيو.. الأسترالية ماكيون.. «ملكة السرعة»

شكرا لقرائتكم خبر عن بطل من طوكيو.. الأسترالية ماكيون.. «ملكة السرعة» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توّجت الأسترالية إيما ماكيون بذهبية سباق 100م حرة المرموقة، فيما حطّمت الجنوب إفريقية تاتيانا سكونماكر الرقم العالمي في 200 م صدراً، في منافسات السباحة ضمن أولمبياد طوكيو. ولم تخيب ماكيون الملقبة بـ«ملكة السرعة» التوقعات، وحققت رقماً أولمبياً بلغ 51.96 ث. وقادت سابقاً بلادها للقب التتابع أربع مرات 100م، وحطمت رقمه العالمي أيضاً، كما حصدت برونزية 100م فراشة، وبرونزية التتابع أربع مرات 200م.

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