الامارات | الوحدة يعلن التعاقد مع الإسباني جورادو لموسمين

شكرا لقرائتكم خبر عن الوحدة يعلن التعاقد مع الإسباني جورادو لموسمين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شركة نادي الوحدة لكرة القدم، من خلال الحساب الرسمي للنادي على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، أمس، عن التعاقد مع اللاعب الإسباني خوسيه أنخيل جورادو (29 عاماً) بعقد يمتد لموسمين. وعبّر اللاعب في تصريح صحافي عن سعادته بحمل قميص «العنابي»، وقال إنه يتمنى أن يقدم كل ما عنده لإسعاد النادي وجمهوره في الفترة المقبلة.

يذكر أن الوحدة يستعد للموسم الجديد الذي ينطلق 19 أغسطس المقبل، كما سيخوض منافسات دوري أبطال آسيا ضمن ثمن النهائي، حيث تنتظره مواجهة صعبة أمام فريق الشارقة.

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