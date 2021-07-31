الامارات | رمسة ملاعب

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - إداري

رفض مسؤول إداري سابق بأحد أندية دوري الخليج العربي محاولات إقناعه بالعودة عن قراره بعدم تولي أي منصب إداري، في الإدارة الحالية، بسبب خلاف قديم بينه وبين مسؤول كبير في النادي.

علاقات

يتطلع لاعب مواطن في أحد أندية المحترفين إلى مزاولة مهنة وكيل أعمال بعد اعتزاله اللعب، حيث يقوم في الوقت الراهن بالتنسيق بين إدارات بعض الأندية ووكيل أعمال مقرب منه لتوطيد العلاقات بشكل مبكر.

مجازفة

يدرس مدرب مواطن في أحد المنتخبات الوطنية عرضاً من أحد أندية دوري الخليج العربي للعمل كمدرب مساعد للمدرب الأجنبي، لكنه يشعر بالتردد بسبب ضعف استعدادات الفريق الذي سيلعب في المحترفين، حيث يعتبرها «مجازفة تدريبية».

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