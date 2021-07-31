الامارات | مباريات اليوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كرة القدم الأولمبية
إسبانيا - ساحل العاج 12:00
اليابان - نيوزيلندا 13:00
البرازيل - مصر 14:00
كوريا الجنوبية - المكسيك 15:00
الدوري الأرجنتيني
لانوس - يونيون سانتا 22:45
السوبر البرتغالي
لشبونة - براغا 23:45
كأس العرش المغربي
بني ملال - الجيش 21:30
الوداد - التطواني 00:30
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