أخبار الرياضة المصرية اليوم الجمعة 30 / 7 / 2021

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الجمعة 30 / 7 / 2021 العديد من الأخبار المهمة، أبرزها: الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يمدد للجنة الثلاثية حتى 5 يناير رسميا.

الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يمدد للجنة الثلاثية حتى 5 يناير رسميا

قرر مكتب الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA اليوم بتاريخ 30 يوليو 2021 التمديد للجنة الثلاثية المكلفة بإدارة شئون الاتحاد المصري لكرة القدم حتى 5 يناير 2022 للانتهاء من المهام المكلفة بها.

اتحاد الكرة يحقق فى واقعة "القلم الجاف" لمنتخب الصالات

استقر مسئولو اتحاد الكرة على فتح تحقيق مع مسئولى منتخب مصر لكرة الصالات، بعد واقعة قميص الفريق فى بطولة تايلاند الدولية التى انتهت اليوم بحصول المنتخب على المركز الرابع.

محمد شريف يعتذر لأهالى مركز الصف بسبب سوء تفاهم

اعتذر محمد شريف، مهاجم النادي الأهلي ومنتخب مصر، لأهالي مركز الصف بمحافظة الجيزة بسبب سوء تفاهم، وكتب شريف عبر حسابه الشخصي على فيس بوك، "بشكر أهلي فى مركز الصف الجيزة على دعمهم لى الفترة اللي فاتت، أنا بكتب الكلام ده لأني وصلي بعض معلومات من أقاربي هناك أنهم زعلانين مني لأساب لم أكن أقصدها إطلاقا، وسوء فهم لا أكثر".

مصدر بالزمالك يكشف تحذير الدحيل قبل التعاقد مع فرجانى ساسي فى خطاب رسمى

فجر مصدر مسئول داخل نادي الزمالك مفاجأة جديدة فى قضية التونسي فرجاني ساسي لاعب الفريق الذى أعلن نادي الدحيل القطرى التعاقد معه فى صفقة انتقال حر لمدة 3 سنوات منذ ساعات قليلة، رغم تأكيد النادى الأبيض استمرار عقد اللاعب حتى نهاية الموسم الحالي.

عملية جراحية ناجحة لصالح جمعة بعد إصابة أكيلس

أجرى صالح جمعة، لاعب خط وسط نادي سيراميكا، جراحة وتر أكيلس صباح اليوم، تحت إشراف الدكتور فريد رضوان رئيس الجهاز الطبي بالفريق.

حمدى النقاز لـ"الخليج 365": كل ما يتردد عن عودتى للزمالك غير صحيح

كشف الدولى التونسى حمدى النقاز، الظهير الأيمن لفريق الترجي التونسي، حقيقة الأنباء الواردة حول عودته من جديد لصفوف الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لاسيما أن إدارة القلعة البيضاء تلقت ترشيحًا بعودة النقاز من جديد وأن اللاعب لديه رغبة فى ذلك.