شكرا لقرائتكم خبر عن مصر والبرازيل.. شاهد أهداف آخر مواجهة جمعت الفراعنة ونجوم السامبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه منتخب مصر الأوليمبى بقيادة شوقى غريب، منتخب البرازيل يوم السبت المقبل فى الساعة الثانية عشرة ظهرا، فى دور الـ8 لأولمبياد طوكيو 2020.

وتأهل الفراعنة عن المجموعة الثالثة محتلاً المركز الثانى فى مجموعته، التى ضمت إسبانيا صاحبة المركز الأول وأستراليا والأرجنتين، بعد التفوق على الأرجنتين بالأهداف.

وتعود آخر مواجهة جمعت المنتخب الأوليمبى مع البرازيل إلى 17 نوفمبر 2020، على استاد القاهرة الدولى، فى ختام الدورة الودية الدولية التى أقيمت فى القاهرة فى الفترة من 12 حتى 17 نوفمبر الجارى للمنتخبات الأولمبية، وضمت منتخبات مصر وكوريا الجنوبية والبرازيل، وانتهت بفوز الفراعنة 2/ 1.

وحقق منتخب مصر الأوليمبى بقيادة شوقى غريب مفاجأة بالتأهل لدور الـ8 لأولمبياد طوكيو 2020 بعد الفوز على أستراليا 2 / 0، ويتأهل عن مجموعة الموت التى ضمت الأرجنتين وإسبانيا، لمواجهة البرازيل.

أحرز هدفى منتخب مصر الأوليمبى أحمد ياسر ريان فى الدقيقة 44 وعمار حمدى فى الدقيقة 85.