شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سامي يرفض منح لاعبي سموحة راحة من التدريبات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفض أحمد سامي، المدير الفني لفريق سموحة، منح اللاعبين راحة رغم تأجيل مباراة بيراميدز في بطولة كأس مصر؛ وذلك لرفع الكفاءة البدنية والفنية للاعبى الفريق السكندري قبل استئناف مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز وكأس مصر.

واتفق أحمد سامى مع الجهاز المعاون له على استمرار البرنامج التدريبى لفريق سموحة دون التغير في أى موعد له وعدم إقامة مباريات ودية خوفا من تعرض اللاعبين للإصابة.

ويسعى أحمد سامي لعودة الأداء الجماعى للاعبى سموحة والزحف نحو المربع الذهبى، لضمان حجز بطاقة التواجد ضمن فرق المربع الذهبي لبطولة الدوري المصري الممتاز والمشاركة فى البطولات الأفريقية الموسم القادم.

وطالب سامى اللاعبين بالتركيز فى المباريات المتبقية من عمر بطولة الدوري الممتاز كونها صعبة وأمام فرق كبيرة، وتضم عددا من اللاعبين الدوليين، لكنه لديه ثقة في لاعبي سموحة الذين يجيدون اللعب أمام الفرق الكبيرة في حال تركيزهم داخل الملعب فقط.