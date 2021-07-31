اخبار الرياضه

7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الجمعة 30 / 7 / 2021

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الجمعة 30 / 7 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبرز 7 أخبار شهدتها المصرية اليوم الجمعة 30 / 7 / 2021، فى مقدمتها: بيراميدز يطلب ضم محمد عواد والزمالك يؤجل الحسم لنهاية الموسم.

بيراميدز يطلب ضم محمد عواد والزمالك يؤجل الحسم لنهاية الموسم

دخل نادى بيراميدز فى مفاوضات مع محمد عواد حارس مرمى الزمالك للحصول على خدماته فى الميركاتو الصيفى، فى ظل حاجة النادى السماوى للتعاقد مع حارس مرمى وتعويض غياب أحمد الشناوى الذى تعرض للإصابة بقطع فى الرباط الصليبى ليغيب عن فريقه لعدة أشهر.

بيراميدز يطلب ضم محمد عواد والزمالك يؤجل الحسم لنهاية الموسم

الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يمدد للجنة الثلاثية حتى 5 يناير رسميا

قرر مكتب الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA اليوم بتاريخ 30 يوليو 2021 التمديد للجنة الثلاثية المكلفة بإدارة شئون الاتحاد المصري لكرة القدم حتى 5 يناير 2022 للانتهاء من المهام المكلفة بها.

الاتحاد الدولي لكرة القدم

 

 

 

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا