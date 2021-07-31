شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الجمعة 30 / 7 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبرز 7 أخبار شهدتها الرياضة المصرية اليوم الجمعة 30 / 7 / 2021، فى مقدمتها: بيراميدز يطلب ضم محمد عواد والزمالك يؤجل الحسم لنهاية الموسم.

بيراميدز يطلب ضم محمد عواد والزمالك يؤجل الحسم لنهاية الموسم

دخل نادى بيراميدز فى مفاوضات مع محمد عواد حارس مرمى الزمالك للحصول على خدماته فى الميركاتو الصيفى، فى ظل حاجة النادى السماوى للتعاقد مع حارس مرمى وتعويض غياب أحمد الشناوى الذى تعرض للإصابة بقطع فى الرباط الصليبى ليغيب عن فريقه لعدة أشهر.

الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يمدد للجنة الثلاثية حتى 5 يناير رسميا

قرر مكتب الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA اليوم بتاريخ 30 يوليو 2021 التمديد للجنة الثلاثية المكلفة بإدارة شئون الاتحاد المصري لكرة القدم حتى 5 يناير 2022 للانتهاء من المهام المكلفة بها.