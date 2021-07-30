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الزمالك يواجه المجد السكندري غدا السبت

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القاهرة - سامية سيد - قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، خوض مباراة المجد السكندري الودية في الخامسة مساء غد السبت على ملعب فندق إقامة الفريق ببرج العرب. 

 

وكان الفريق قد خاض مباراتين وديتين أمام منتخب القسم الثاني وفريق أبها السعودي، حيث فاز في الأولى بسباعية دون رد، وفاز في الثانية بهدفين مقابل هدف. 

 

ويسعى الجهاز الفني للفريق لاستغلال المباريات الودية في تجهيز جميع اللاعبين لاستئناف مباريات الدوري الممتاز خلال الشهر المقبل.‎

 

وكان تدريب اليوم، الجمعة شهد عقد الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريب، بملعب فندق الإقامة خلال معسكر برج العرب، وشرح كارتيرون للاعبي الفريق، الأخطاء التي وقعوا فيها في ودية أبها السعودي التي أقيمت أمس، وانتهت بفوز الأبيض بهدفين مقابل هدف، كما قام المدير الفني للزمالك بمنح اللاعبين بعض التعليمات الفنية والخططية لتطبيقها في التدريب.

 

وخاض اللاعبون تدريبات استشفائية وفقرة تأهيلية، وخصص الجهاز الفني للفريق، فقرة للتدريبات الاستشفائية، بعد خوض الفريق للقاء أبها السعودي أمس، والذي انتهى بفوز الزمالك بهدفين مقابل هدف.

 

وأدى لاعبو الفريق تدريبات فنية بالكرة، ورفض كارتيرون إجراء تقسيمة بين اللاعبين خوفا من تعرضهم للإجهاد والإصابات بعد خوض ودية أبها السعودي أمس والتي فاز فيها الأبيض بهدفين مقابل هدف.

 

وواصل حازم إمام، الظهير الأيمن للفريق، برنامجه التأهيلي خلال التدريب الجماعي، ويخضع حازم إمام لبرنامج تأهيلي خاص تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق، في ظل معاناته من إجهاد عضلي.

ومن المقرر أن يخوض الزمالك مباراة ودية غدا السبت أمام فريق المجد السكندري، في إطار استعدادات الفريق لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز.

 

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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