شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يواجه المجد السكندري غدا السبت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، خوض مباراة المجد السكندري الودية في الخامسة مساء غد السبت على ملعب فندق إقامة الفريق ببرج العرب.

وكان الفريق قد خاض مباراتين وديتين أمام منتخب القسم الثاني وفريق أبها السعودي، حيث فاز في الأولى بسباعية دون رد، وفاز في الثانية بهدفين مقابل هدف.

ويسعى الجهاز الفني للفريق لاستغلال المباريات الودية في تجهيز جميع اللاعبين لاستئناف مباريات الدوري الممتاز خلال الشهر المقبل.‎