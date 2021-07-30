شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يواجه المجد السكندري غدا السبت والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، خوض مباراة المجد السكندري الودية في الخامسة مساء غد السبت على ملعب فندق إقامة الفريق ببرج العرب.
وكان الفريق قد خاض مباراتين وديتين أمام منتخب القسم الثاني وفريق أبها السعودي، حيث فاز في الأولى بسباعية دون رد، وفاز في الثانية بهدفين مقابل هدف.
ويسعى الجهاز الفني للفريق لاستغلال المباريات الودية في تجهيز جميع اللاعبين لاستئناف مباريات الدوري الممتاز خلال الشهر المقبل.
وخاض اللاعبون تدريبات استشفائية وفقرة تأهيلية، وخصص الجهاز الفني للفريق، فقرة للتدريبات الاستشفائية، بعد خوض الفريق للقاء أبها السعودي أمس، والذي انتهى بفوز الزمالك بهدفين مقابل هدف.
وأدى لاعبو الفريق تدريبات فنية بالكرة، ورفض كارتيرون إجراء تقسيمة بين اللاعبين خوفا من تعرضهم للإجهاد والإصابات بعد خوض ودية أبها السعودي أمس والتي فاز فيها الأبيض بهدفين مقابل هدف.
وواصل حازم إمام، الظهير الأيمن للفريق، برنامجه التأهيلي خلال التدريب الجماعي، ويخضع حازم إمام لبرنامج تأهيلي خاص تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق، في ظل معاناته من إجهاد عضلي.
ومن المقرر أن يخوض الزمالك مباراة ودية غدا السبت أمام فريق المجد السكندري، في إطار استعدادات الفريق لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز.