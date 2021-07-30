شكرا لقرائتكم خبر عن وديتان للاتحاد السكندري استعدادا للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر حسام حسن، المدير الفنى لفريق الاتحاد السكندرى، منح اللاعبين راحة إضافية لمدة 24 ساعة والعودة للتدريبات الجماعية غدا السبت، استعدادا لاستئناف مباريات بطولة الدورى المصرى الممتاز.

وينتظر الجهاز الفني لفريق الاتحاد السكندرى معرفة موعد مباراة الفريق أمام الزمالك في بطولة الدورى المصرى الممتاز، والتي سوف يتم معرفته يوم الأحد القادم من قِبَل لجنة المسابقات بالاتحاد المصرى لكرة القدم.

وطالب حسام حسن الجهاز الإدارى بالاتحاد السكندرى بتجهيز مباراتين وديتين خلال المرحلة المقبلة، وذلك لتجهز اللاعبين بدنيا وفنيا قبل لقاء الزمالك.

وقام حسام حسن بإعطاء التعليمات للجهاز الطبى بضرورة تجهيز خالد الغندور، والذى قد أصيب فى مباراة الإسماعيلى بكسر فى عظم الوجه وأجرى جراحة عاجلة، وارتدى واقى الوجه خلال التدريبات والمباريات.