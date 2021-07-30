شكرا لقرائتكم خبر عن إسلام عادل: المنتخب الأولمبي يمكنه تخطي البرازيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب إسلام عادل، مدرب المقاصة، عن ثقته في المنتخب الأولمبي قبل خوض مباراته ضد البرازيل، غدا السبت، في دور الثمانية بأولمبياد طوكيو 2020، مؤكدا أن الفراعنة قادرون على تقديم مباراة قوية أمام راقصي السامبا، والظهور بمستويات قوية، كما فعلناها في مباراة أستراليا الماضية.

وطالب عادل، في تصريحات خاصة، بضرورة أن يكون هناك توازن بين الدفاع والهجوم في أداء المنتخب الأولمبي، قائلا: "لو دافعنا طوال الـ90 دقيقة سنتعرض للهزيمة، ومنتخب البرازيل ليس مرعبا كما يتصور البعض وسبق الفوز على نفس المنتخب من قبل بنتيجة 2/1، وفي أولمبياد لندن 2012 كنا متأخرين أمامهم بثلاثة أهداف ونجحنا في تقليص الفارق إلى 3/2 وفي كأس العالم للقارات أيضا قدمنا مباراة تاريخية أمام منتخب السليساو وخسرنا بنفس النتيجة.

وعن قوة المنتخب الوطني شدد مدرب المقاصة على أن المنتخب الأولمبي يضم لاعبين كبارا، مثل محمد الشناوي أحد أفضل 7 لاعبين في البطولة، وأحمد حجازي ومحمود الونش وأكرم توفيق ورمضان صبحي وأحمد ياسر ريان، وكل اللاعبين ينتظر أن تصلهم عروض احتراف في الفترة القادمة بعد تألقهم رفقة المنتخب الأولمبي.

وأضاف عادل، إن شوقي غريب، المدير الفني للمنتخب الأولمبي، سبق له التتويج ببرونزية كأس العالم للشباب عام 2001، ومعه محمد شوقي ووائل رياض من هذا الجيل في جهاز المنتخب الأولمبي، ولديهم طموح على تكرار الإنجاز وحصد ميدالية أولمبية في الأولمبياد الحالي.