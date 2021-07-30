شكرا لقرائتكم خبر عن سيف عيسى: شاركت فى الأولمبياد وعينى على الميدالية الذهبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد سيف عيسى، بطل التايكوندو، إنه شارك فى أولمبياد طوكيو 2020 وكان هدفه تحقيق ميدالية ذهبية، خاصة أنه كان يستعد بكل قوة من أجل تحقيق تلك الميدالية ورفع اسم مصر فى الأولمبياد.

وأضاف سيف، خلال حواره مع الإعلامية منى الشاذلى فى برنامجها "معكم منى الشاذلى" الذى يذاع على قناة CBC، إنه عندما خسر وأصبح ينافس على الميدالية البرونزية، انتابته حالة من الخوف لخسارة تلك الميدالية هى الأخرى.

وتابع بطل التايكوندو، إنه لجأ للأخصائى النفسى المتواجد مع البعثة وتحدث معه عن خوفه من مباراة المنافسة على الميدالية البرونزية، والذى نصحه بعدم الخوف والعمل على التركيز وتحقيق هدفه.

وأشار إلى أنه فوجئ بأن المباراة كانت أسهل مما توقع وحصد الميدالية البرونزية بسهولة، خاصة أن مباراة هداية ملاك كانت قبله ومنحته دفعة معنوية قوية بتحقيقها الميدالية البرونزية هى الأخرى.

سيف عيسى مسيرة حافلة بالإنجازات لبطل التايكوندو الذى توج بـ5 ألقاب من بطولات الجائزة الكبرى وبطولة العالم العسكرية والبحر المتوسط وكأس العالم للفرق و5 ميداليات فى بطولة أفريقيا، آخرها تتويجه ببرونزية أولمبياد طوكيو 2020 اليوم، كما حصل على 4 أوسمة جمهورية، والمصنف رقم 1 على العالم عام 2017 ورقم 4 أولمبى عام 2018 ورقم 7 أولمبى حالي.

ولد سيف عيسى فى 15 يونيو 1989 ويلعب بنادى الصيد، حقق خلال مسيرته الكثير من البطولات والألقاب العالمية من أبرز إنجازاته المركز الثالث والميدالية البرونزية فى أولمبياد الشباب عام 2014، وآخرها التتويج ببرونزية أولمبياد طوكيو 2020 اليوم.

ونجح سيف عيسى فى التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية التى تستضيفها طوكيو بعدما وصل لنهائى بطولة التصفيات الأفريقية المؤهلة لأولمبياد طوكيو والتى أقيمت فى مدينة الرباط المغربية، حقق البطل المصرى سيف عيسى، لاعب منتخب التايكوندو، ثانى ميدالية برونزية لمصر فى أولمبياد طوكيو 2020، بعد تغلبه على منافسه النرويجى اندرى اوردمان، 12/ 4، فى مباراة المنافسة على الميدالية البرونزية فى منافسات وزن 80 كجم.

وجاء تحديد البطل المنافس لسيف عيسى، بعدما تغلب اللاعب النرويجى على لاعب المغرب أشرف محبوب فى مباراة الترضية بنتيجة 24/10 وكان سيف عيسى، بطل التايكوندو، قد خسر أمام الروسى ماكسيم خرامتكوف 13-1 فى منافسات نصف النهائى لمنافسات فردى الرجال وزن 80 كجم بدورة الألعاب الأولمبية المقامة حاليا فى العاصمة اليابانية طوكيو.

وتمكن سيف عيسى فى الفوز على الإيطالى سيمون أليسيو، فى ربع نهائى التايكوندو، ليتأهل إلى نصف النهائى لمنافسات فردى الرجال وزن 80 كجم قبل أن يتوج فى النهاية بالميدالية البرونزية وكانت البطلة المصرية هداية ملاك قد حصدت أول ميدالية لمصر فى طوكيو 2020، بعد فوزها على اللاعبة الأمريكية بمنافسات التايكوندو.

وتشارك مصر فى أولمبياد طوكيو ببعثة هى الأكبر فى تاريخ المشاركات المصرية الأولمبية، حيث وصل عدد اللاعبين لـ146 لاعبا ولاعبة، بواقع 134 أساسيا مقسمين إلى 86 لاعبا و48 لاعبة، بالإضافة إلى 12 احتياطيا، طبقا لتعليمات اللجنة الأولمبية الدولية.