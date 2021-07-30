شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يتعادل مع الباطن السعودي 1/1 وديا استعدادا للإنتاج الحربي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تعادل فريق أسوان، مع نظيره الباطن السعودي بهدف لمثله، في اللقاء الودي الذي جمع الفريقين مساء اليوم، في إطار استعدادات أسوان لمواجهة الانتاج الحربي في الدوري العام، وسجل حمزة مجدي هدف أسوان في اللقاء.

ويتابع نادي أسوان، الحالة الصحية لأحمد مصطفى بيبو، مدرب الفريق، والذي غاب عن مباراة الأهلي أمس، بسبب إصابته بفيروس كورونا، حيث خضع بيبو للعزل الصحي، وتلقى البروتوكول العلاجي من أجل العودة لقيادة الفريق في مباراة الإنتاج.

وتولى أحمد مارادونا، المدرب العام لأسوان، الإدارة الفنية للفريق، في غياب أحمد بيبو، وحتى تعافيه من الإصابة بكورونا.

من ناحية أخرى، أكد محافظ أسوان اهتمامه بتذليل كافة العقبات والتحديات أمام مسيرة نادى أسوان مع ضرورة توفير كافة أوجه الدعم من أجل تحقيق نتائج إيجابية فى المباريات 6 المتبقية بمشوار الدورى الممتاز، وضرورة التنسيق مع وزارة الشباب والرياضة لاستضافة المباريات المتبقية للفريق 4 مباريات باستاد بتروسبورت لحين الانتهاء من صيانة شبكات الكهرباء باستاد أسوان.

فيما عرض اللواء أحمد سليمان، رئيس النادي، على محافظ أسوان الموقف المالى والالتزامات المالية المطلوبة خلال هذه المرحلة، وأطلع رئيس نادى أسوان، المحافظ على الخطوات التى تمت فيما يخص ملف الاستثمار بعد صدور القرار الوزارى بالتخصيص والحصول على حق الانتفاع بمدد طويلة جاذبة للمستثمرين.