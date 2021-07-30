شكرا لقرائتكم خبر عن مران الزمالك.. جلسة وتدريبات فنية وحازم إمام يواصل التأهيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - ترأس الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسةً مع لاعبي الفريق قبل انطلاق التدريب مساء اليوم الجمعة، بملعب فندق الإقامة خلال معسكر برج العرب، وشرح كارتيرون للاعبي الفريق، الأخطاء التي وقعوا فيها في ودية أبها السعودي التي أقيمت أمس، وانتهت بفوز الأبيض بهدفين مقابل هدف، كما قام المدير الفني للزمالك بمنح اللاعبين بعض التعليمات الفنية والخططية لتطبيقها في التدريب.
وخاض اللاعبون تدريبات استشفائية وفقرة تأهيلية، وخصص الجهاز الفني للفريق، فقرة للتدريبات الاستشفائية، بعد خوض الفريق للقاء أبها السعودي أمس، والذي انتهى بفوز الزمالك بهدفين مقابل هدف.
وأدى لاعبو الفريق تدريبات فنية بالكرة، ورفض كارتيرون إجراء تقسيمة بين اللاعبين خوفا من تعرضهم للإجهاد والإصابات بعد خوض ودية أبها السعودي أمس والتي فاز فيها الأبيض بهدفين مقابل هدف.
وواصل حازم إمام الظهير الأيمن للفريق برنامجه التأهيلي خلال التدريب الجماعي، ويخضع حازم إمام لبرنامج تأهيلي خاص تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق، في ظل معاناته من إجهاد عضلي.
ومن المقرر أن يخوض الزمالك مباراة ودية غدا السبت أمام فريق المجد السكندري في إطار استعدادات الفريق لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز.