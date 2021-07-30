مران الزمالك.. جلسة وتدريبات فنية وحازم إمام يواصل التأهيل

القاهرة - سامية سيد - ترأس الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسةً مع لاعبي الفريق قبل انطلاق التدريب مساء اليوم الجمعة، بملعب فندق الإقامة خلال معسكر برج العرب، وشرح كارتيرون للاعبي الفريق، الأخطاء التي وقعوا فيها في ودية أبها السعودي التي أقيمت أمس، وانتهت بفوز الأبيض بهدفين مقابل هدف، كما قام المدير الفني للزمالك بمنح اللاعبين بعض التعليمات الفنية والخططية لتطبيقها في التدريب.

وخاض اللاعبون تدريبات استشفائية وفقرة تأهيلية، وخصص الجهاز الفني للفريق، فقرة للتدريبات الاستشفائية، بعد خوض الفريق للقاء أبها السعودي أمس، والذي انتهى بفوز الزمالك بهدفين مقابل هدف.

وأدى لاعبو الفريق تدريبات فنية بالكرة، ورفض كارتيرون إجراء تقسيمة بين اللاعبين خوفا من تعرضهم للإجهاد والإصابات بعد خوض ودية أبها السعودي أمس والتي فاز فيها الأبيض بهدفين مقابل هدف.

وواصل حازم إمام الظهير الأيمن للفريق برنامجه التأهيلي خلال التدريب الجماعي، ويخضع حازم إمام لبرنامج تأهيلي خاص تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق، في ظل معاناته من إجهاد عضلي.