شكرا لقرائتكم خبر عن المقاصة يهزم طلائع الجيش وديا بهدف "ميسي" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق المقاصة على نظيره طلائع الجيش بهدف نظيف في المباراة الودية التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة على ملعب جهاز الرياضة العسكري ضمن استعدادات الفريقين لاستكمال منافسات الدوري المصري الممتاز.

سجل أحمد عادل ميسي، لاعب المقاصة، هدف المباراة الوحيدة، وقاد فريقه لتحقيق فوز مهم في إطار استعداداته لخوض منافسات الدوري.

من جانبه، أكد إسلام عادل، مدرب المقاصة، أن الجهاز الفني بقيادة محمد عبد الجليل حرص على إشراك عدد من اللاعبين الناشئين لتجهيزهم للمرحلة القادمة، مثل: محمد كمال وزياد أشرف ومحمد عادل "أمو" وبسام هويدي، مشيدا بالمستوى الذي ظهر عليه الفريق الفيومي بشكل عام ومجموعة الناشئين بشكل خاص.

وشدد عادل على أن المقاصة يضم عددا مميزا من اللاعبين الناشئين سيكون لهم دور كبير مع الفريق الفيومي في الموسم المقبل، في ظل نهج الجهاز الفني لمنح فرصة لأبناء قطاع الناشئين في الموسم المقبل.

ويستعد فريق المقاصة لمواجهة نظيره في سيراميكا المباراة التي كان مقررا إقامتها يوم 8 اغسطس المقبل، قبل أن تتأجل منافسات الدوري، ولم يتحدد موعدها الجديد بعد.