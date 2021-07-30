شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر خطاب "فيفا" بالمد للجنة الثلاثية حتى 5 يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” خطاب الاتحاد الدولى لكرة القدم – فيفا- بمد الجنة الثلاثية باتحاد الكرة حتى 5 يناير، وجاء نص الخطاب كالتالى: قرر مكتب مجلس FIFA اليوم تمديد ولاية لجنة التطبيع التابعة للاتحاد المصرى لكرة القدم (EFA) حتى 5 يناير 2022.

ولاحظ المكتب أن جائحة كوفيد -19 أدت إلى تطبيق قيود صارمة فى مصر، التى لم تتحسن للأسف إلى الحد الذى سيسمح للجنة التطبيع بتنفيذ ولايتها وعقد الجمعية العامة للتعليم للجميع لإجراء الانتخابات.

تم اتخاذ قرار تمديد الولاية، الذى كان من المقرر أن تنتهى صلاحيته فى 31 يوليو 2021، بهدف أساسى هو السماح للجنة التطبيع بتنفيذ جميع المهام كجزء من ولايتها، والتى ستنتهى بإجراء انتخابات قيادة جديدة لاتحاد الكرة.