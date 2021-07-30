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حصاد الرياضة المصرية اليوم الجمعة 30 / 7 / 2021

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شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد المصرية اليوم الجمعة 30 / 7 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الجمعة 30 / 7 / 2021 العديد من الاخبار المهمة، وأبرزها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يمدد للجنة الثلاثية حتى 5 يناير رسميا.

الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يمدد للجنة الثلاثية حتى 5 يناير رسميا

الاتحاد الدولي لكرة القدم

 

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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