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شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الجمعة 30 / 7 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الجمعة 30 / 7 / 2021 العديد من الاخبار المهمة، وأبرزها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يمدد للجنة الثلاثية حتى 5 يناير رسميا.
الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يمدد للجنة الثلاثية حتى 5 يناير رسميا
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