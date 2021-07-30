شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الجمعة 30 / 7 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الجمعة 30 / 7 / 2021 العديد من الاخبار المهمة، وأبرزها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يمدد للجنة الثلاثية حتى 5 يناير رسميا.

الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يمدد للجنة الثلاثية حتى 5 يناير رسميا

اتحاد الكرة يحقق فى واقعة "القلم الجاف" لمنتخب الصالات



تفاصيل العرض المالى للأهلي لضم ميكيسوني من سيمبا فى الصيف