شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يخاطب الكاف لصرف مكافأة التتويج بالنجمة العاشرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاطب مسئولو النادي الأهلي نظراءهم فى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" لصرف مكافأة التتويج ببطولة دوري أبطال أفريقيا للمرة العاشرة فى تاريخ الفريق الأحمر، عقب الفوز على كايزر شيفز الجنوب أفريقي فى نهائي النسخة الأخيرة من البطولة الأفريقية.

ويحصل الأهلي على 2.5 مليون دولار قيمة التتويج ببطولة أفريقيا، حيث استعجل مسئولو الأهلي الكاف فى صرف المكافأة لاستغلالها فى صرف رواتب اللاعبين والموظفين داخل النادي وإنعاش خزينة القلعة الحمراء.

ويترقب الأهلي الحصول على 40 مليون جنيه من الكاف نظير التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا الأخيرة، وهو ما يستغلها في تسيير شئون النادى المالية فى الوقت الحالي.

ومنح الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي بقيادة بيتسو موسيماني منح لاعبي الفريق الأحمر راحة سلبية لمدة ٧٢ ساعة عقب انتهاء مباراة الفريق أمام أسوان أمس في الدوري الممتاز.

ويستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي تدريباته عصر الاثنين المقبل على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك استعدادًا لاستئناف مباريات الدوري الممتاز.

وحرص موسيماني على منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات الجماعية لمدة ثلاثة أيام مع توقف الدوري لالتقاط الأنفاس، وتجنب الإرهاق من ضغط المباريات الذي واجهه الأهلي الفترة الماضية.

وكان الأهلي قد فاز على أسوان 3-1 في المباراة التي أقيمت مساء الخميس على استاد بتروسبورت، والمؤجلة من الأسبوع الـ17 لبطولة الدوري الممتاز.

ورفع الأهلي رصيده من النقاط إلى «58 نقطة»؛ جمعها من 26 جولة بعدما حقق الفوز في 17 مباراة على حساب فرق «مصر المقاصة - غزل المحلة - الاتحاد - سيراميكا - الإنتاج الحربي - المقاولون - طلائع الجيش - الإسماعيلي - الزمالك - إنبي - المصري - الاتحاد - سموحة - المقاولون - مصر المقاصة - الإنتاج الحربي وأسوان».

وتعادل في 7 مواجهات أمام «وادي دجلة - البنك الأهلي - بيراميدز - الجونة - الزمالك - بيراميدز - البنك الأهلي»، والخسارة أمام سموحة وغزل المحلة.