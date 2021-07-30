رسميًا.. تمديد عمل اللجنة الثلاثية برئاسة أحمد مجاهد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى الجريتلي:

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قد مدد فترة عمل اللجنة الثلاثية التي تُدير الاتحاد، برئاسة أحمد مجاهد.

وأشار الاتحاد المصري، عبر بيان مُقتضب صادر عنه اليوم (الجمعة)، إلى أن اللجنة التي تضم في عضويتها أحمد حسام عوض ومحمد الشواربي حتى 5 يناير 2022 للانتهاء من المهام المكلفة بها، بحسب قرار فيفا ذاته.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، قد عيّن في ديسمبر الماضي، أحمد مجاهد رئيسًا للجنة الثلاثية التي تُدير اتحاد الكرة.

وجاء قرار الاتحاد الدولي بتعيين أحمد مجاهدًا؛ ليخلف اللجنة الخماسية التي كانت تُدير اتحاد الكرة برئاسة، عمرو الجنايني.