محمد صلاح يدعم صالح جمعة بعد خضوعه لعملية في وتر أكيليس

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرةـ الخليج 365:

أعلن صالح جمعة، لاعب نادي سيراميكا كليوباترا، تلقيه دعمًا من نجم فريق ليفربول الإنجليزي محمد صلاح عقب إصابته في وتر أكيليس.

ونشر جمعة، صورة من محادثة بالفيديو تمت بينه وبين صلاح للاطمئنان على حالته، عبر حسابه بموقع تويتر، اليوم الجمعة، مُذيلاً إياها بتعليق: "شكرًا لك (مو) على دعمك المستمر".

وكان صالح جمعة قد خضع لجراحة ناجحة على مستوى وتر أكيليس، تحت إشراف طبيب الفريق دكتور فريد رضوان رئيس الجهاز الطبي.

وتعرض صالح جمعة لهذه الإصابة في المباراة الودية للفريق أمام طلائع الجيش.