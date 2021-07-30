الفيفا يُمدد فترة اللجنة الثلاثية المسؤولة عن الاتحاد المصري لكرة القدم

شعار الاتحاد المصري لكرة القدم - صور mercatoday قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» التمديد للجنة الثلاثية المسؤولة عن الاتحاد المصري بقيادة «أحمد مجاهد» حتى بداية شهر يناير 2022. ويواجه الاتحاد انتقادات حادة من جانب إدارات أندية الدوري المصري الممتاز بسبب تأجيل عدد كبير من المباريات في نهاية يوليو وبداية أغسطس عقب ترشح منتخب مصر الاولمبي إلى ربع نهائي أولمبياد طوكيو 2020. لكن الفيفا لم تصله أية شكاوى رسمية من جانب تلك الأندية على مدار الفترة الماضية، ليقرر تمديد بقاء اللجنة الثلاثية والتي يترأسها أحمد مجاهد. ووصلت إلى الاتحاد المصري رسالة رسمية موقعة من رئيس الفيفا جياني إنفانتينو بقرار تمديد فترة اللجنة الثلاثية. وكتب الفيفا للاتحاد المصري «قرر مكتب الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA اليوم الجمعة، 30 يوليو 2021، التمديد للجنة الثلاثية المكلفة بإدارة شؤون الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد وعضوية أحمد حسام عوض ومحمد الشواربي حتى 5 يناير 2022 للانتهاء من المهام المكلفة بهم». جدير بالذكر تولي اللجنة الثلاثية للمسؤولية بدلاً من اللجنة الخماسية التي ترأسها المحاسب عمرو الجنايني لمدة سنة واحدة من بعد كأس أمم أفريقيا 2019 عندما استقال هاني أبو ريدة من منصبه.

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