صفقات ارسنال | بن وايت يعزز دفاع المدفعجية نظير 50 مليون جنيه إسترليني!

نجح نادي أرسنال الإنجليزي في إتمام صفقة المدافع الدولي الانجليزي “بن وايت” قادماً من برايتون مقابل 50 مليون جنيه استرليني في أبرز تعزيزات فريق ميكيل أرتيتا في الميركاتو الصيفي 2021.

وكشفت إدارة المدفعجية عن الصفقة الجديدة في بيان رسمي قالت فيه إن اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا، الذي أثبت أنه أحد أفضل اللاعبين الشباب في الدوري الإنجليزي الممتاز، وافق على الانضمام لصفوف آرسنال بعد أن قضى بداية هذا الصيف كجزء من تشكيلة إنجلترا المتأهلة إلى نهائي بطولة أوروبا 2020.

وأضاف بيان آرسنال “بن وايت مدافع ذكي يشعر بالراحة مع الكرة بين قدميه وأسلوبه يناسبنا تمامًا. وبالطبع لا يزال شابًا، لذا فإن عمره وملفه الشخصي يتناسبان مع الخطة المستقبلية للنادي. نحن جميعًا ننتظر ونتطلع إلى أن يكون بن وايت محور خططنا طويلة الأجل”.

وختم بيان النادي اللندني “سيرتدي بن وايت القميص رقم 4 وسينضم على الفور مع زملائه الجدد قبل مباراة ودية على أرضه أمام تشيلسي يوم الأحد. الجميع في آرسنال يرحب باللاعب في النادي. يخضع الانتقال لاستكمال الشروط التنظيمية.”

وقال المدير التنفيذي للصفقات في آرسنال «إيدو» بعد توقيع العقود “كان بن وايت هدفًا رئيسيًا لنا هذا الصيف. لديه الكثير من الصفات التي تجعلنا متحمسين للغاية لانضمامه إلينا. بن لاعب إنجليزي شاب يتمتع بمستقبل عظيم”.

وأضاف إيدو “هو قوي للغاية من الناحية الدفاعية، جيد في التعامل مع الكرة ويمكنه تقديم مجموعة كبيرة من التمريرات الصحيحة. نحن سعداء بتوقيع بن وايت معنا ونتطلع إلى نموه في الفريق أكثر”.

من جانبه قال مدرب آرسنال ميكيل أرتيتا «كان بن هدفًا رئيسيًا لنا ومن الرائع أننا أكملنا توقيعه. تلقى بن تعليمه مع فريقين جيدين للغاية، برايتون وليدز، في المواسم الأخيرة».

وأكمل أرتيتا «لقد استفاد بشكل جيد من مجموعتين جيدتين من التدريبات وأظهر مع برايتون وعلى سبيل الإعارة مع ليدز موهبته القوية».

كيف وصل بن وايت إلى ملعب الامارات خلال الميركاتو الصيفي 2021 ؟

بدأ بن وايت مسيرته مع فريق الشباب في نادي ساوثامبتون الانجليزي قبل أن ينضم إلى برايتون هوف البيون عندما كان يبلغ من العمر 16 عامًا، حيث تمتع بتقدم سريع، جعله يظهر لأول مرة مع الفريق الأول في سن الـ 18 عامًا فقط.

خلال الفترة التي قضاها في برايتون، وقبل الفوز ببطولة الدرجة الأولى تشامبيونشيب مع ليدز يونايتد تحت قيادة المخضرم مارسيلو بيلسا، أمضى بن فترات إعارة ناجحة مع أندية “نيوبورت كاونتي” و “بيتربورو يونايتد”.

أمضى بن وايت موسم 2019/20 على سبيل الإعارة إلى ليدز يونايتد، حيث كان حاضرًا دائمًا في فريق مارسيلو بيلسا الأساسي خلال الفوز ببطولة الدرجة الأولى، مما ساعدهم على العودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز بعد غياب دام 16 عامًا.

عاد بن وايت إلى الساحل الجنوبي لصفوف برايتون خلال الموسم الماضي، وأصبح لاعباً أساسياً في مباريات الفريق في الدوري الإنجليزي الممتاز، وقدم عروضاً محترمة، جعلت أندية إنجلترا الكبرى تسعى للظفر بخدماته، كما لفتت عروضه المميزة انتباه المدير الفني لمنتخب الأسود الثلاثة “جاريث ساوثجيت” الذي وجه له الدعوة للتواجد في بطولة يورو 2020 الماضية.