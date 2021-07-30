الهلال يخسر أمام هيرتا برلين في ثالث مبارياته التحضيرية بالنمسا

تعرف على نتيجة مباراة الهلال السعودي وهيرتا برلين الألماني، في تحضيرات الفريقين للموسم الجديد 2021/2022، ضمن مباريات اليوم الجمعة 30-7-2021.

خسر نادي الهلال أمام هيرتا برلين بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في ثالث مباريات الموج الأزرق التحضيرية بالنمسا، والتي أقيمت على ملعب سيبودين بمدينة كارينثيا.

ودخل الهلال المباراة بالتشكيلة التالية: عبدالله المعيوف – محمد البريك – جانج هيون سو – علي آل البليهي – ناصر الدوسري – عبدالله عطيف – محمد كنو – آندري كاريلو – لوسيانو فيتو – موسى ماريجا – صالح الشهري.

وانتهى الشوط الأول بتقدم هيرتا برلين على الهلال بهدفين مقابل هدف واحد، حيث افتتح موسى ماريجا التسجيل للزعيم في الدقيقة السابعة بتسديدة يسارية رائعة من خارج منطقة الجزاء.

ولم يتأخر رد هيرتا برلين كثيرًا، ففي الدقيقة التاسعة، أدرك لاعب خط الوسط يوناس ميكلبرينك هدف التعادل، قبل أن يسجل المدافع ماكسيميليان ميتلشتيت الهدف الثاني للفريق الألماني في الدقيقة (20).

وفي الشوط الثاني، زاد نادي هيرتا برلين الغلة بتسجيل الهدف الثالث عند الدقيقة (50)، عن طريق المهاجم دينيس جاسترزيمبسكي.

وقلص بافيتيمبي جوميز النتيجة لصالح الهلال بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة (78)، بعدما استقبل عرضية أرضية أتت من الجهة اليسرى قبل أن يطلق تسديدة سكنت الزاوية البعيدة للحارس.

ولم يسعف الوقت نادي الهلال من أجل تعديل النتيجة، لتنتهي المباراة بفوز هيرتا برلين بنتيجة (3-2)، ليظل الفريق الألماني للمباراة السابعة على التوالي دون خسارة في تحضيرات الموسم الجديد.

وتعتبر مباراة هيرتا برلين اليوم، هي الثالثة لنادي الهلال حتى الآن في معسكره التحضيري بالنمسا، بعدما فاز على جيليزنيشار بانتشيفو الصربي (3-1)، ونادي ليغييا السلوفيني بنتيجة (3-0).

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