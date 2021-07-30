الاهلي يُدافع عن مترجم موسيماني «عمرو محب» بعد تعرضه للسرقة

دافعت إدارة النادي الاهلي عن مترجم موسيماني «عمرو محب» في بيان رسمي نشره موقع النادي مساء اليوم الجمعة، مؤكدة تعرض حسابه للسرقة على موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي.

وفوجيء عشاق الاهلي بظهور بيان مطول على الحساب الرسمي لمترجم المدير الفني للفريق «ميتسو موسيماني» يعلن فيه استقالته من منصبه كمترجم بسبب تجاوزات وانتهاكات إدارة الاهلي بقيادة الرئيس محمود الخطيب على الصعيدين المحلي والقاري، وتقديم رشاوى إلى الحكام من أجل فوز الفريق.

وتناقلت بعض الصحف والمواقع بيان عمرو محب دون التأكد من إدارة الأهلي، وكانت صحيفة أخبار اليوم المصرية، وهي ضمن أكبر الصحف المحلية، ضمن الصحف التي كتبت عن الخبر، رغم وضوح الرؤية في البيان بأن حساب محب تعرض للقرصنة من قبل هاكر.

وكذب عمرو محب كل ما جاء في البيان، مؤكدًا تعرض حسابه للسرقة من قبل هاكر ينتمي إلى نادي الزمالك، حيث كان اتجه حديث الهاكر عن مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا 2020 التي فاز بها الأهلي بهدفين لهدف أمام الزمالك.

وأصدرت إدارة الأهلي بيانًا رسميًا قالت فيه «تعرض حساب الدكتور عمرو محب على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) للسرقة، وجار العمل على استعادة الحساب».

وأكد الأهلي في بيانه الرسمي على لسان الدكتور عمرو محب أن كل ما كتب على حسابه الشخصي ليس له أي علاقة به، ولا يعلم عنه شيئًا، واصفًا البيان بـ الكلام العار تمامًا من الصحة.