مباراة تكريمية للاعبي المنتخب الوطني من أبناء وادي حضرموت

المنامة - ياسر ابراهيم - أقيمت، اليوم الجمعة، مباراه تكريمية للاعبي المنتخب الوطني من أبناء وادي حضرموت بمديرية تريم، شرقي البلاد.

وشهدت المباراه التكريمية، حماساً بين منتخب مديرية تريم، ونادي الأحقاف بالغرف، ونخبة من نجوم المنتخب.

وحصد نتيجة المباراة نادي الأحقاف بالغرف ونخبة من نجوم المنتخب بهدفين مقابل هدف لمنتخب مديرية تريم.

أبرز نجوم المنتخب الحاضرين في اللقاء الكروي والتكريمي، عماد منصور، وسالم مطران، والحارس المتألق محمد أمان وجميعهم يلعبون في صفوف نادي شعب حضرموت.

حضر المباراة نجم التعليق العربي بقناة beINsport المعلق حسن العيدروس، وقيادة السلطة المحلية، وجمع غفير من عشاق الرياضة.