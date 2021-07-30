الامارات | "الإمارات للدراجات" يمدد عقد بطل جولة فرنسا حتى 2027

شكرا لقرائتكم خبر عن "الإمارات للدراجات" يمدد عقد بطل جولة فرنسا حتى 2027 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن فريق الإمارات للدراجات تمديد عقده مع تادي بوجاتشار، بطل جولة فرنسا لمرتين، حيث وقع النجم السلوفيني البالغ من العمر 22 عاماً أحد أطول العقود في تاريخ رياضة الدراجات، ليبقى في صفوف فريق الإمارات حتى موسم 2027. وكان بوجاتشار قد انضم إلى تشكيلة فريق الإمارات عام 2019، وتمكن منذ انضمامه من تحقيق الفوز في 29 سباقاً احترافياً، بما في ذلك فوزه مرتين بلقب جولة فرنسا، وفوزه المذهل في سباق لييج-باستون-لييج، فضلاً عن فوزه مؤخراً بالميدالية البرونزية في دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو.

وحضر بوجاتشار في زيارة إلى دولة الإمارات بعد أن أنهى رحلته الناجحة في الألعاب الأولمبية في طوكيو، حيث التقى مطر سهيل اليبهوني، رئيس فريق الإمارات، الذي هنأه على أدائه المتميز ونجاحاته مع الفريق، قبل أن يُتوِّجا اللقاء بتوقيع عقد جديد بين الفريق والنجم السلوفيني الذي يساهم في إلهام جيل جديد من الدراجين في دولة الإمارات.

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