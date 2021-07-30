الامارات | حصاد اليوم السابع في أولمبياد طوكيو.. أمريكا تبتعد واليابان تهدد الصين

شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد اليوم السابع في أولمبياد طوكيو.. أمريكا تبتعد واليابان تهدد الصين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهد اليوم السابع في دورة الألعاب الأولمبية المقامة في ضيافة العاصمة اليابانية طوكيو، صعودا قويا لليابان في جدول الميداليات، حيث تفرقها ميداليتين ذهبيتين عن الصين المتصدرة، بينما تراجعت أمريكا وابتعدت بفارق خمس ذهبيات عن الصين. في المقابل، ورغم بعض النتائج الطيبة لنجوم العرب، لكنهم غابوا عن التتويج اليوم أيضا.

* رجال

- ألعاب قوى

10 آلاف م

ذهبية: الأثيوبي سيليمون باريغا

فضية: الأوغندي جوشوا شيبتيغي

برونزية: الأوغندي جاكوب كيبليمو

- سباحة:

200 م ظهرًا

ذهبية: الروسي يفغيني ريلوف

فضية: الأميركي راين مورفي

برونزية: البريطاني لوك غرينبانك

200 م متنوعة

ذهبية: الصيني شون وانغ

فضية: البريطاني دانكن سكوت

برونزية: السويسري جيريمي ديبلانش

- جودو

+100 كلغ

ذهبية: لوكاش كريباليك

فضية: الجورجي غورام توشيشفيلي

برونزية: الفرنسي تيدي رينر

برونزية: الروسي تاميرلان باشاييف

- كانوي متعرج

كاياك

ذهبية: التشيكي ييري برشكافيتش

فضية: السلوفاكي ياكوب غريغار

برونزية: الألماني هانيس أيغنر

- تجذيف

فردي

ذهبية: اليوناني ستيفانوس نتوسكوس

فضية: النروجي كييتيل بورخ

برونزية: الكرواتي دامير مارتن

ثماني

ذهبية: نيوزيلندا

فضية: ألمانيا

برونزية: بريطانيا

- مضرب

زوجي

ذهبية: كرواتيا

فضية: كرواتيا

برونزية: نيوزيلندا

- دراجات

بي أم أكس سباق

ذهبية: الهولندي نيك كيمان

فضية: البريطاني كاي وايت

ذهبية: الكولومبي كارلوس ألبرتو راميريس ييبيس

- مبارزة

السيف (فرق)

ذهبية: اليابان

فضية: روسيا

برونزية: كوريا الجنوبية

- كرة الطاولة

فردي

ذهبية: الصيني لونغ ما

فضية: الصيني شيندونغ فان

برونزية: الالماني ديميتري أوفتشاروف

*سيدات

- سباحة

100 م حرة

ذهبية: الأسترالية إيما ماكيون

فضية: برناديت هوغي من هونغ كونغ

برونزية: الأسترالية كايت كامبل

200 م صدرًا

ذهبية: الجنوب إفريقية تاتيانا سكونماكر

فضية: الأميركية ليلي كينغ

برونزية: الأميركية آني لايزور

-جودو

وزن +78 كلغ

ذهبية: اليابانية أكيرا سوني

فضية: الكوبية إيداليس أورتيس

برونزية: الفرنسية رومان ديكو

برونزية: الأذربيجانية إيرينا كيندزيرسكا

- دراجات

بي أم أكس سباق

ذهبية: البريطانية بيثاني شريفر

فضية: الكولومبية ماريانا باخون

برونزية: الهولندية ميريل سمولدرز

- تجذيف

فردي

ذهبية: النيوزيلندية إيما تويغ

فضية: الروسية هانا براكاتسين

برونزية: النمسوية ماغدالينا لوبنيغ

ثماني

ذهبية: كندا

فضية: نيوزيلندا

برونزية: الصين

- القوس والنشاب

ذهبية: الكورية الجنوبية سان آن

فضية: الروسية إيلينا أوسيبوفا

برونزية: الإيطالية لوتشيلا بواري

- جمباز ترامبولين

ذهبية: الصينية شوينغ زو

فضية: الصينية لينغلينغ ليو

برونزية: البريطانية بريوني بايدج

- رماية

مسدس 25 م

ذهبية: الروسية فيتالينا باتساراشكينا

فضية: الكورية الجنوبية مينجونغ كيم

برونزية: الصينية جياروكشوان شياو

* مختلط

بادمنتون

ذهبية: الصين

فضية: الصين

برونزية: اليابان

جدول الميداليات

ذهبية فضية برونزية المجموع

الصين 19 10 11 40

اليابان 17 4 7 28

الولايات المتحدة 14 16 11 41

اللجنة الأولمبية الروسية 10 14 10 34

استراليا 9 2 11 22

بريطانيا 6 9 9 24

كوريا الجنوبية 5 4 6 15

هولندا 3 7 5 15

فرنسا 3 5 5 13

المانيا 3 4 9 16

كندا 3 3 5 11

نيوزيلندا 3 3 2 8

الجمهورية التشيكية 3 2 1 6

كرواتيا 3 1 2 6

ايطاليا 2 7 11 20

المجر 2 1 2 5

سلوفينيا 2 1 1 4

كوسوفو 2 0 0 2

البرازيل 1 3 3 7

سويسرا 1 3 3 7

جورجيا 1 3 0 4

رومانيا 1 3 0 4

تايبي الصينية 1 2 3 6

جنوب افريقيا 1 2 0 3

هونغ كونغ 1 2 0 3

النمسا 1 1 2 4

صربيا 1 1 2 4

النروج 1 1 0 2

تونس 1 1 0 2

سلوفاكيا 1 1 0 2

استونيا 1 0 1 2

اوزباكستان 1 0 1 2

ايرلندا 1 0 1 2

اثيوبيا 1 0 0 1

الاكوادور 1 0 0 1

الفيليبين 1 0 0 1

اليونان 1 0 0 1

ايران 1 0 0 1

برمودا 1 0 0 1

تايلاندا 1 0 0 1

فيجي 1 0 0 1

لاتفيا 1 0 0 1

اسبانيا 0 2 1 3

كولومبيا 0 2 1 3

اندونيسيا 0 1 2 3

مونغوليا 0 1 2 3

الدنمارك 0 1 1 2

اوغندا 0 1 1 2

بلجيكا 0 1 1 2

كوبا 0 1 1 2

الاردن 0 1 0 1

الهند 0 1 0 1

بلغاريا 0 1 0 1

بولندا 0 1 0 1

تركمنستان 0 1 0 1

فنزويلا 0 1 0 1

مقدونيا 0 1 0 1

اوكرانيا 0 0 4 4

كازاخستان 0 0 3 3

المكسيك 0 0 2 2

تركيا 0 0 2 2

مصر 0 0 2 2

اذربيجان 0 0 1 1

اسرائيل 0 0 1 1

الارجنتين 0 0 1 1

البرتغال 0 0 1 1

الكويت 0 0 1 1

ساحل العاج 0 0 1 1

سان مارينو 0 0 1 1

فنلندا 0 0 1 1

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