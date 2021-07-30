طوكيو 2020.. جدول مشاركات المصريين في أولمبياد طوكيو غدًا السبت.. منتخب شوقي غريب يواجه البرازيل

الشارقة - اميمة ياسر -



تتواصل منافسات دورة الألعاب الأولمبية المقامة في العاصمة اليابانية طوكيو، حيث تترقب البعثة المصرية خوض بعض المنافسات غدًا السبت.

وانطلقت مُنافسات دورة الألعاب الأولمبية الصيفية طوكيو 2020، في الثالث والعشرين يوليو الجاري، وتستمر حتى الثامن من أغسطس المقبل، بعدما تم تأجيلها لمدة عام كامل بسبب أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد.

ونستعرض جدول مشاركات اللاعبين المصريين في منافسات طوكيو غدًا السبت:

- أحمد زاهر وماجي عشماوي منافسات الرماية "زوجي المختلط رماية تراب" ضمن التصفيات في تمام الثانية صباحًا بتوقيت القاهرة.

- الزهراء شعبان منافسات الرماية 50 متر بندقية من 3 أوضاع ضمن التصفيات في تمام السادسة صباحًا.

- سيف آسر ضمن منافسات جمباز الترامبولين فردي الرجاء في تمام السادسة صباحًا.

- منتخب مصر الأولمبي لكرة القدم أمام البرازيل في الثانية عشر ظهرًا ضمن منافسات ربع النهائي.

وأنهت السباحة، اليوم الجمعة، منافساتها في دورة ألعاب طوكيو، لتصبح اللعبة العاشرة من أصل 24 لعبة في البعثة المصرية التي تنهي منافساتها وهي ( القوس والسهم - الملاكمة - الريشة الطائرة - الجودو - التجديف - السباحة - الشراع - التايكوندو - التنس - الترايثلون".

وحصدت البعثة المصرية، ميداليتين في لعبة التايكوندو، حتى الآن حيث توج الثنائي سيف عيسى وهداية ملاك بمداليتين برونزيتين في طوكيو 2020.