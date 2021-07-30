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هجوم إرهابي على حافلة لاعبي فريق إفريقي ومقتل 5 أشخاص

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الشارقة - اميمة ياسر - أعلنت وكالة الأنباء الصومالية، عن أن هجوما إرهابية استهدف حافلة لاعبي فريق "JCCI" لكرة القدم، مما أسفر عن مقتل 5 منهم، أثناء مرورها في مدينة كيسمايو الساحلية.

وكشفت وكالة الأنباء الصومالية تفاصيل الواقعة، موضحة أن اللاعبين كانوا في طريقهم إلى ملعب كرة القدم، حيث كان من المقرر أن يفتتح نائب رئيس جوبالاند منافسة بين أندية المدينة حول الاندماج الاجتماعى.

وبعث رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية، محمد عبد الله فرماجو، رسالة بأحر التعازي لأسر وأصدقاء ضحايا الهجوم الإرهابي في كيسمايو.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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