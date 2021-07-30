شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يهنئ كارتيرون بعيد ميلاده: صاحب الرقم القياسى بـ 2 سوبر × 6 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت الصفحة الرسمية لنادى الزمالك عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بعيد ميلاد الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق الكروى الأول، حيث إنه من مواليد 30 يوليو 1970 فى مدينة سان بريوك.

ونشرت الصفحة صورة لكارتيرون وعلقت عليها: "يوافق اليوم عيد ميلاد مدربنا باتريس كارتيرون.. صاحب الرقم القياسي بالحصول على بطولتي سوبر فى 6 أيام.. نتمنى لك عيد ميلاد سعيد".



كارتيرون

وقاد كارتيرون الزمالك بالولاية الحالية في 19 مباراة حتى الآن من بينها 13 مباراة في مسابقة الدوري الممتاز و3 مباريات في دوري أبطال إفريقيا ومثلها في كأس مصر، وحقق الفوز فى 13 لقاء وتعادل في 4 وخسر فى مباراتين وسجل 37 هدفا وتلقت شباكه 15 هدفًا.