شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يدعم صالح جمعة عقب إجرائه جراحة أكيلس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزى ومنتخب مصر، على دعم زميله صالح جمعة لاعب فريق سيراميكا عقب إجراء جراحة أكيلس صباح اليوم خلال الاتصال به عبر الفيديو للاطمئنان عليه.

وأجرى صالح جمعة جراحة وتر أكيلس صباح اليوم، تحت إشراف الدكتور فريد رضوان رئيس الجهاز الطبي بالفريق.

ونشر صالح جمعة صورة عبر حسابه على موقع تويتر من مكالمة الفيديو التى أجراها مع صلاح، مقدماً الشكر لنجم ليفربول على دعمه له.