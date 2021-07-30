شكرا لقرائتكم خبر عن دورة طبية لأندية الممتاز بحضور الشركة المسئولة عن الدوري الإنجليزي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محمد أبو العلا، طبيب منتخب مصر، أنه سيتم تنظيم دورة طبية الأحد المقبل فى إدارة الطوارئ الرياضية المقدمة من إحدى المؤسسات العالمية المسئولة عن تدريب الأطباء وأخصائيى العلاج الطبيعي بالدوري الإنجليزي.

وقال محمد أبو العلا، إنه سيتم تدريب 26 طبيبا مصريا من أندية الدوري الممتاز، على رأسهم الأهلي والزمالك ومنتخبات مصر لكرة القدم ومنتخبات السلة، فى كيفية التعامل مع هذه الحالات الطارئة.

وأضاف طبيب منتخب مصر الأول أن الدورة معتمدة من الكلية الملكية للجراحين بإنجلترا، وستكون إضافة قوية لأطباء مصر الرياضيين فى التعامل مع المواقف الطارئة للإصابات فى الملاعب.

فى سياق متصل، قال الدكتور محمد أبو العلا، طبيب منتخب مصر، إن وقوع لاعب بدون احتكاك فى عرف كرة القدم له معنى واحد وهو موت مفاجئ إلى أن يثبت العكس، وفى دقيقة و15 ثانية كانت قامت الأجهزة الطبية بعمليات الإسعاف وإنقاذ قلبه .

وأضاف أبو العلا، في تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم" على قناة أون تايم سبورت، "الحكم استدعى الأطقم الطبية وكل شخص قام بدوره على أكمل واجه سواء الأجهزة الطبية أو اللاعبين، وكان درس لنا كأطباء، موضحا أنه قد يحدث أن القلب يتوقف فجأة لأسباب كثيرة رغم أن هناك كشوف على اللاعبين، ولكن لأنهم يبذلون أكبر قدر من المجهود والإجهاد، خاصة أن الكرة أصبحت بدنية أكثر".

وأشار إلى أنه من الممكن الإغماء يكون لأي سبب غير القلب، ولا بد أن يكون الطبيب متخصصا في الطب الرياضي وليس طبيب عظام فقط، وحصلنا على شهادات في هذه الحالات؛ لأنه لا توجد رفاهية في الوقت لو حدثت مثل هذه المواقف، لأنها تحتاج التدخل الفوري في أول 90 ثانية، ولو لم يكن معي معرفة ممكن يؤثر على حياة اللاعبين.