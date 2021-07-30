شكرا لقرائتكم خبر عن السولية ومعلول يقضيان إجازة الأهلى مع "النص الحلو" فى رحلة بحرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص عمرو السولية والتونسى على معلول، لاعبا فريق الكرة الأول بالنادى الأهلى، على اصطحاب زوجتيهما فى إحدى الرحلات البحرية لقضاء الإجازة التى حصل عليها الفريق لمدة 72 ساعة، بعد الفوز على أسوان وتأجيل مباريات الدورى بسبب المنتخب الأولمبى.

وتداولت صورة السولية ومعلول مع زوجتيهما عبر السوشيال ميديا، وأشار البعض إلى أنهم يقضون الإجازة فى الغردقة قبل العودة والانتظام فى التدريبات.

وقرر الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى بقيادة بيتسو موسيمانى منح لاعبى الأهلى راحة سلبية لمدة 72 ساعة، عقب انتهاء مباراة الفريق أمام أسوان، أمس الخميس، فى الدورى الممتاز.

ويستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادى تدريباته عصر الاثنين المقبل على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك استعدادًا لاستئناف مباريات الدورى الممتاز.

وحرص موسيمانى على منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات الجماعية لمدة ثلاثة أيام مع توقف الدورى لالتقاط الأنفاس، وتجنب الإرهاق من ضغط المباريات الذى واجهه الأهلى الفترة الماضية.

وكان الأهلى قد فاز على أسوان 3-1 فى المباراة التى أقيمت مساء الخميس على استاد بتروسبورت، والمؤجلة من الأسبوع الـ17 لبطولة الدورى الممتاز، ليرفع الأهلى رصيده من النقاط إلى 58 نقطة فى المركز الثانى.