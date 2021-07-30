شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي بعد تألق بواليا: "العو جه" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الصفحة الرسمية للأهلي عبر تويتر فيديو لاحتفال الكونغولي والتر بواليا بهدفه فى مباراة فريقه ضد أسوان في المباراة التي جمعت الفريقين أمس، الخميس، وهو يحتفل مع المالي أليو ديانج. وعلقت صفحة الأهلي على فيديو بواليا بعبارة: "العو جه.. العو حضر".

وتألق بواليا فى آخر مباراتين لفريقه وسجل هدفين حاسمين الأول في مرمى الإنتاج ومنح فريقه هدف الفوز فى الوقت القاتل بعدما كانت النتيجة تسير في اتجاه التعادل، والثاني في مرمى اسوان وهو هدف قتل المباراة عقب انتفاضة أبناء الجنوب بعد تسجيل الهدف الأول لهم في مرممى الأهلي لتصبح النتيجة 3 / 1.

ومنح الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي بقيادة بيتسو موسيماني لاعبي الأهلي راحة سلبية لمدة 72 ساعة عقب انتهاء مباراة الفريق أمام أسوان اليوم في الدوري الممتاز.

ويستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي تدريباته عصر الاثنين المقبل على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك استعدادًا لاستئناف مباريات الدوري الممتاز.

وحرص موسيماني على منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات الجماعية لمدة ثلاثة أيام مع توقف الدوري لالتقاط الأنفاس، وتجنب الإرهاق من ضغط المباريات الذي واجهه الأهلي الفترة الماضية.



وكان الأهلي قد فاز على أسوان 3-1 في المباراة التي أقيمت مساء الخميس على استاد بتروسبورت، والمؤجلة من الأسبوع الـ17 لبطولة الدوري الممتاز.



ورفع الأهلي رصيده من النقاط إلى «58 نقطة»؛ جمعها من 26 جولة بعدما حقق الفوز في 17 مباراة على حساب فرق «مصر المقاصة - غزل المحلة - الاتحاد - سيراميكا - الإنتاج الحربي - المقاولون - طلائع الجيش - الإسماعيلي - الزمالك - إنبي - المصري - الاتحاد - سموحة - المقاولون - مصر المقاصة - الإنتاج الحربي وأسوان».

وتعادل في 7 مواجهات أمام «وادي دجلة - البنك الأهلي - بيراميدز - الجونة - الزمالك - بيراميدز - البنك الأهلي»، والخسارة أمام سموحة وغزل المحلة.