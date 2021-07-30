شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف بن شرقى يهنئ فرجانى ساسى بالانتقال للدحيل: بالتوفيق يا أخى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ النجم المغربى أشرف بن شرقى، جناح نادى الزمالك، زميله السابق فى الفريق، التونسى فرجانى ساسى، المنضم إلى الدحيل القطرى، فى صفقة انتقال حر، متمنيا له التوفيق والتألق فى الخطوة الجديدة من مشواره الكروى.

ونشر بن شرقى صورة مع ساسى عبر ستورى حسابه على إنستجرام، وصحبها بتعليق: "أتمنى لك التوفيق يا أخى".





وكان نادى الدحيل القطرى، أعلن أمس الخميس، التعاقد رسميا مع الدولى التونسى فرجانى ساسى لمدة 3 مواسم مقبلة، فى صفقة انتقال حر، بعد انتهاء تعاقده مع الزمالك فى الصيف الحالى.

وقال الموقع الرسمى للدحيل: "نجحت إدارة النادى فى إكمال اجراءات تعاقدها مع المحترف التونسى فرجانى ساسى بعقد احتراف لثلاث لمواسم قادمة فى صفقة انتقال حر".

وتابع البيان: "بدأت مسيرة ساسى المولود فى 18 مارس 1992، مع نادى الصفاقسى التونسى والذى انتقل منه إلى تجربة احتراف فى الدورى الفرنسى مع فريق ميتز، خاض بعدها تجربة فى تونس مع نادى الترجى التونسى الذى انتقل منه إلى نادى النصر السعودى ثم الزمالك المصرى".

وظهر فرجانى فى بطولة كأس العالم روسيا 2018 مع منتخب بلاده ونجح فى احراز هدف لمنتخب بلاده فى شباك المنتخب الإنجليزى.