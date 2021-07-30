شكرا لقرائتكم خبر عن وقت العائلة.. موسيمانى يستغل الإجازة ويصطحب أسرته فى رحلة بحرية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اصطحب بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للأهلى، أسرته فى رحلة إلى إحدى المدن الساحلية مستغلا الإجازة السلبية التى منحها للفريق لمدة 72 ساعة، بعد الفوز على أسوان وتأجيل مباريات الدورى بسبب المنتخب الأولمبى.

ونشر موسيمانى، عبر حسابه على إنستجرام، مقطع فيديو يظهر وجوده مع أسرته فى "باص" الذى مر بجوار أهرامات الجيزة، ثم فى نهاية الفيديو ظهروا يجلسون على الشاطئ، وصحبه بتعليق: "وقت العائلة".





وقرر الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى بقيادة بيتسو موسيمانى منح لاعبى الأهلى راحة سلبية لمدة 72 ساعة، عقب انتهاء مباراة الفريق أمام أسوان، أمس الخميس، فى الدورى الممتاز.





ويستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادى تدريباته عصر الاثنين المقبل على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك استعدادًا لاستئناف مباريات الدورى الممتاز.





وحرص موسيمانى على منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات الجماعية لمدة ثلاثة أيام مع توقف الدورى لالتقاط الأنفاس، وتجنب الإرهاق من ضغط المباريات الذى واجهه الأهلى الفترة الماضية.





وكان الأهلى قد فاز على أسوان 3-1 فى المباراة التى أقيمت مساء الخميس على استاد بتروسبورت، والمؤجلة من الأسبوع الـ17 لبطولة الدورى الممتاز، ليرفع الأهلى رصيده من النقاط إلى 58 نقطة فى المركز الثانى.











