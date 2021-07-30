شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو الزمالك يحتفلون بعيد ميلاد كارتيرون فى معسكر برج العرب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - حرص لاعبو فريق الكرة الأول بنادى الزمالك وأفراد الجهاز المعاون على الاحتفال بعيد ميلاد الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق، الـ 51 حيث إنه من مواليد 30 يوليو 1970 فى مدينة سان بريوك.
واحتفل لاعبو الزمالك بعيد ميلاد كارتيرون خلال وجودهم فى معسكر الإعداد المقام حاليًا فى برج العرب بالإسكندرية، فى إطار الاستعداد لاستئناف مسابقة الدورى.
وقاد كارتيرون الزمالك بالولاية الحالية في 19 مباراة حتى الآن من بينها 13 مباراة في مسابقة الدوري الممتاز و3 مباريات في دوري أبطال إفريقيا ومثلها في كأس مصر، وحقق الفوز فى 13 لقاء وتعادل في 4 وخسر فى مباراتين وسجل 37 هدفا وتلقت شباكه 15 هدفًا.
وسبق للفرنسي كارتيرون اللعب لأندية “كان وسانت إتيان وليون وستاد رينيس” في فرنسا، وسندرلاند الإنجليزي قبل أن يتجه للتدريب ويقود نادي كان الفرنسي حيث اعتزل كرة القدم في موسم 2007-2008 وأنهى مشواره مع فريق كان الفرنسي.
وبدأ الفرنسي كارتيرون رحلته التدريبية مع نادي كان الفرنسي في مارس 2008 وحتى يونيو 2009 ثم درب نادي ديجون في فرنسا من يوليو 2009 وحتى يونيو 2012 وبعدها قام بتدريب المنتخب المالي بدءا من يوليو 2012 وحتى مايو 2013 ثم تولي قيادة فريق مازيمبي الكونغولي في يونيو 2013 وحتى يناير 2016 وهو الموعد الذي تولي فيه تدريب وادي دجلة في مصر لمدة موسم ثم تولي قيادة النصر السعودي في يناير 2017 وحتى مايو 2017 ثم أريزونا الأمريكي بدءا من مايو 2017 وحتى يونيو 2018 ثم تولي مهمة تدريب الأهلي المصري في يونيو 2018 وحتى نوفمبر من نفس العام ثم تولي تدريب الرجاء المغربي من يناير 2019 وحتى نوفمبر من نفس العام ثم تولي تدريب الزمالك في الولاية الأولي في ديسمبر 2019 وحتى سبتمبر 2020 ثم قام بتدريب التعاون السعودي من سبتمبر 2020 وحتى مارس 2021 وهو الموعد الذي تولى فيه تدريب الزمالك في الولاية الثانية وحتى الآن.
وتُوج كارتيرون بلقب دوري أبطال إفريقيا مع مازيمبي الكونغولي في ( 2014 – 2015 ) وحصل على السوبر الإفريقي مرتين في ( 2018 و2019 ) والسوبر المصري مرة عام ( 2019 ) وحصل على لقب الدوري الكونغولي مرتين في( 2013 و2014 ) والمركز الثاني عام ( 2015 ) وحصل على المركز الثاني في الدوري المغربي عام ( 2018 ) والمركز الثاني لكأس ولي العهد السعودي موسم ( 2016 – 2017 ) والمركز الثاني للكونفيدرالية عام ( 2013) .