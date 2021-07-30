شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو الزمالك يحتفلون بعيد ميلاد كارتيرون فى معسكر برج العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص لاعبو فريق الكرة الأول بنادى الزمالك وأفراد الجهاز المعاون على الاحتفال بعيد ميلاد الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق، الـ 51 حيث إنه من مواليد 30 يوليو 1970 فى مدينة سان بريوك.

واحتفل لاعبو الزمالك بعيد ميلاد كارتيرون خلال وجودهم فى معسكر الإعداد المقام حاليًا فى برج العرب بالإسكندرية، فى إطار الاستعداد لاستئناف مسابقة الدورى.

وقاد كارتيرون الزمالك بالولاية الحالية في 19 مباراة حتى الآن من بينها 13 مباراة في مسابقة الدوري الممتاز و3 مباريات في دوري أبطال إفريقيا ومثلها في كأس مصر، وحقق الفوز فى 13 لقاء وتعادل في 4 وخسر فى مباراتين وسجل 37 هدفا وتلقت شباكه 15 هدفًا.